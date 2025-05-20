McLaren на большой скорости влетел в отбойник и взорвался в Подмосковье

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ДТП с McLaren произошло в Одинцовском округе

В Одинцовском округе Подмосковья произошла страшная авария: автомобиль McLaren на большой скорости влетел в отбойник, а затем загорелся. Кадры с места ДТП публикует Mash .

Авария произошла на платной дороге в сторону Москвы. Машина врезалась в отбойник. Затем автомобиль загорелся, из-за чего взорвался аккумулятор.

Части машины раскидало по дороге. О количестве пострадавших на данный момент информации нет.

Предварительно, взорвавшаяся машина — McLaren. Она стоит порядка 15 млн рублей.

Ранее пассажирский автобус попал в ДТП в Москве. Водитель общественного транспорта пострадал.