Есть пострадавший: пассажирский автобус попал в ДТП в Москве

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Водитель автобуса пострадал в ДТП с иномаркой в Москве

На северо-западе Москвы произошла авария с участием пассажирского автобуса и иномарки. В результате ДТП пострадал водитель общественного транспорта, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на столичный Дептранс.

Авария произошла на 68 километре МКАД в районе Трикотажного проезда. В Сети также опубликованы кадры с места автостолкновения.

Предварительно, автомобилист на иномарке не уступил дорогу имевшему приоритет автобусу, после чего транспортные средства попали в аварию.

В результате ДТП травмы получил водитель общественного транспорта. Среди пассажиров, по имеющимся данным, пострадавших нет.

Ранее в прокуратуре рассказали о состоянии лосенка, которого сбили у подмосковной Истры. Надзорное ведомство держит на контроле вопрос лечения пострадавшего животного.