сегодня в 11:20

Мэра Уфы арестовали на 2 месяца по делу о взятке и превышении полномочий

Главу Уфы Ратмира Мавлиева суд арестовал на два месяца по делу о взяточничестве и превышении полномочий, сообщает «Осторожно, новости» .

Заседание прошло в Советском районном суде, градоначальника заключили под стражу до 11 июля.

Как считает следствие, Мавлиев подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По предварительным сведениям, его обвиняют в продаже земельного участка санатория «Радуга».

Он занимает должность мэра Уфы с марта 2022 года, до назначения работал главой Нефтекамска.

Мавлиева и двух его заместителей задержали 28 апреля.

