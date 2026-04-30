Мэра Уфы арестовали на 2 месяца по делу о взятке и превышении полномочий
Фото - © Takiullina. Собственная работа/Wikipedia.org
Главу Уфы Ратмира Мавлиева суд арестовал на два месяца по делу о взяточничестве и превышении полномочий, сообщает «Осторожно, новости».
Заседание прошло в Советском районном суде, градоначальника заключили под стражу до 11 июля.
Как считает следствие, Мавлиев подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По предварительным сведениям, его обвиняют в продаже земельного участка санатория «Радуга».
Он занимает должность мэра Уфы с марта 2022 года, до назначения работал главой Нефтекамска.
Мавлиева и двух его заместителей задержали 28 апреля.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.