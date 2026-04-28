Мэра Уфы Ратмира Мавлиева задержали по делу о незаконной продаже земли

28 апреля в столице Башкортостана Уфе силовики задержали главу администрации города Ратмира Мавлиева и двух его заместителей. Чиновника доставили в здание Следственного управления для допроса, сообщает Mash .

По предварительным данным, основной интерес правоохранителей вызвала сделка по продаже земельного участка, ранее принадлежавшего санаторию «Радуга». Вместе с градоначальником задержаны двое его заместителей — Рустам Хазиев и Агарагим Кагиргаджиев.

Несмотря на следственные мероприятия в отношении руководства, в мэрии заявляют, что администрация Уфы и все городские службы продолжают работу в штатном режиме.

Оказалось, что Ратмир Мавлиев — сын одного из самых влиятельных предпринимателей Нефтекамска Рафила Мавлиева, чьи активы оцениваются в 4 млрд рублей. 64-летний отец задержанного владеет отелями, автомойками, бизнес-центром «Урал».

Также в собственности бизнесмена катер и вертолет R-44, на котором Рафил Мавлиев гонял коров в 2020 году. Мужчина заявил, что таким образом отгонял скот, который ел траву.

В прошлом году бизнесмен развелся со второй женой, матерью его двоих детей. Женщина добилась передачи иска в другой регион, потому что боялась влияния мужа.

