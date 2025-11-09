сегодня в 03:07

Мэр Приходько: после удара ВСУ обесточены три поселка близ Горловки

Три населенных пункта, относящиеся к Горловке в Донецкой Народной (ДНР)Республике, обесточены из-за удара со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«В результате украинской вооруженной агрессии обесточены поселки Ртутного комбината, шахты им. Н. А. Изотова, шахты „6/7“, — отметил он.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка.

Ранее Ясиноватский муниципальный округ подвергся вражеской атаке, в результате которой серьезно пострадали 11 частных домов, а один дом был полностью разрушен. В итоге два человека погибли.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.