Мэр Приходько: после удара ВСУ обесточены три поселка близ Горловки
Три населенных пункта, относящиеся к Горловке в Донецкой Народной (ДНР)Республике, обесточены из-за удара со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«В результате украинской вооруженной агрессии обесточены поселки Ртутного комбината, шахты им. Н. А. Изотова, шахты „6/7“, — отметил он.
Горловка находится в 50 км севернее Донецка.
Ранее Ясиноватский муниципальный округ подвергся вражеской атаке, в результате которой серьезно пострадали 11 частных домов, а один дом был полностью разрушен. В итоге два человека погибли.
