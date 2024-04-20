Мэр Орска: в городе 347 домовладений освободились от воды за сутки Происшествия сегодня в 10:44 Фото - © МЧС России

Глава Орска Василий Козупица заявил, что паводковая вода ушла из 75,5% домов, однако 1714 домовладений продолжают оставаться в зоне подтопления. Об этом сообщает Газета.ru.

«За сутки освободилось еще 347 домовладений. Продолжаем откачивать воду», — написал Козупица в своем Telegram-канале. Градоначальник добавил, что за сутки комиссия по установлению фактов утраты имущества первой необходимости обследовала 720 объектов. Ежедневно работают 27 групп, в которые входит 81 человек. Всего с 12 апреля пройдено 3390 адресов. Ранее стало известно, что Орский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу. Работа завода остановилась 7 апреля из-за аномально сильного паводка.