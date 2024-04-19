Орский НПЗ возобновляет производство после остановки из-за наводнения
Нефтеперерабатывающий завод в Орске возобновит работу
Фото - © Леонид Еремейчук / Фотобанк Лори
Орский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу после остановки из-за наводнения, сообщает ТАСС.
На заводе уже приступили к подготовительным мероприятиям по последовательному выводу технологических объектов на плановый режим.
В пресс-службе предприятия сообщили, что планируют возобновить работу после остановки.
Работа завода остановилась 7 апреля из-за аномально сильного паводка. Остановка не повлияла на отгрузку топлива.