Орский НПЗ возобновляет производство после остановки из-за наводнения

сегодня в 19:29

На заводе уже приступили к подготовительным мероприятиям по последовательному выводу технологических объектов на плановый режим.

В пресс-службе предприятия сообщили, что планируют возобновить работу после остановки.

Работа завода остановилась 7 апреля из-за аномально сильного паводка. Остановка не повлияла на отгрузку топлива.