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Орский НПЗ возобновляет производство после остановки из-за наводнения

Нефтеперерабатывающий завод в Орске возобновит работу
Экономика

Фото - © Леонид Еремейчук / Фотобанк Лори

Орский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу после остановки из-за наводнения, сообщает ТАСС.

На заводе уже приступили к подготовительным мероприятиям по последовательному выводу технологических объектов на плановый режим.

В пресс-службе предприятия сообщили, что планируют возобновить работу после остановки.

Работа завода остановилась 7 апреля из-за аномально сильного паводка. Остановка не повлияла на отгрузку топлива.