Мэр и депутат подрались на заседании политсовета в Свердловской области

Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок и председатель городской думы Вениамин Бикташев устроили разборки в ходе заседания политсовета. По словам спикера думы, он получил черепно-мозговую травму в результате конфликта с градоначальником, сообщает kp.ru .

По словам источника из региональной политической тусовки, Стасенок обвинил Бикташева в чрезмерном пристрастии к спиртным напиткам. На это председатель думы ответил, что глава муниципального образования назначил себе премию к Новому году в размере более 1 млн рублей.

Словесная перепалка с оскорблениями переросла в «мужской разговор» в коридоре. В ходе конфликта Стасенок толкнул Бикташева, который ударился головой.

При этом в пресс-службе городской администрации информацию о драке опровергли, отметив, что между мэром и спикером гордумы была лишь словесная перепалка.

«В случае подачи Бикташевым заявления в правоохранительные органы о нападении и нанесении побоев будет представлена дополнительная информация», — отметили в администрации Среднеуральска.

Кроме того, в мэрии опровергли данные о новогодней премии Стасенка в размере свыше 1 млн рублей.

Ранее экс-главу Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали и обвинили в хищении бюджетных средств в размере более 1 млрд рублей, выделенных на защиту приграничного региона от ВСУ.