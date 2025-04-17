Меняйло: в Северной Осетии ввели план «Ковер»

На территории Северной Осетии в четверг вечером ввели план «Ковер», сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Из-за план «Ковер» в аэропорту Владикавказа действуют ограничения. Воздушная гавань временно перестала принимать самолеты, а также отправлять их в другие города.

Перед тем, как сообщить о закрытии аэрогавани, Меняйло предупредил жителей Северной Осетии о режиме беспилотной опасности.

Меняйло напомнил, что вся официальная и достоверная информация о безопасности в регионе оперативно появляется в его Telegram-канале. Он попросил местное население сохранять спокойствие.