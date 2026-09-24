Силуанов: МРОТ увеличится до 28,9 тыс руб в 2027 году
Фото - © Александр Миридонов/РИА Новости
Власти планируют увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 28 935 рублей в 2027 году. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
Сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. Таким образом, показатель вырастет на 6,8%.
«Задача, поставленная президентом довести минимальный размер оплаты труда до 35 тыс. руб. к 2030 г., будет выполнена», — сказал Силуанов.
Год назад МРОТ составлял 22 440 рублей.
Также Силуанов рассказал, что РФ сохраняет ключевые принципы налоговой политики в проекте бюджета России на 2027–2029 годы. По его словам, речь идет о «справедливости и эффективности».
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