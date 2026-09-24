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Силуанов: МРОТ увеличится до 28,9 тыс руб в 2027 году

Власти планируют увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 28 935 рублей в 2027 году. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает ТАСС .

Сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. Таким образом, показатель вырастет на 6,8%.

«Задача, поставленная президентом довести минимальный размер оплаты труда до 35 тыс. руб. к 2030 г., будет выполнена», — сказал Силуанов.

Год назад МРОТ составлял 22 440 рублей.

Также Силуанов рассказал, что РФ сохраняет ключевые принципы налоговой политики в проекте бюджета России на 2027–2029 годы. По его словам, речь идет о «справедливости и эффективности».

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