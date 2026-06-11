Медведица насмерть загрызла мужчину под Хабаровском, защищая медвежат

Медведица растерзала мужчину возле поселка Мухен Хабаровского края. Это уже третья встреча местных жителей с хищниками за неделю, сообщает Amur Mash .

Все произошло, когда двое мужчин отправились к реке. На берегу они обнаружили медвежат их их мать.

Медведица сочла людей опасными и бросилась защищать потомство. Она напала на мужчин, в следствие чего один из них получил смертельные травмы. Второй, к счастью, смог спастись.

Жители края недавно уже сталкивались с медведями. Так, на выходных хищника заметили в Хабаровске — он попытался напасть на местного жителя. Косолапого застрелили.

Также семью медведей неоднократно видели на свалке возле домов в Ягодном.

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