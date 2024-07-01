Медведь хотел отобрать обувь у мужчины во время селфи в Прибайкалье

В Прибайкалье медведь вышел на трассу, после чего люди захотели сфотографироваться с ним. При этом зверь внезапно попытался разжиться чужой обувью, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Медведь вышел к людям на трассе в Слюдянском районе Иркутской области. Некоторые водители захотели сделать селфи с хозяином тайги, ведь тот не проявлял агрессии.

В итоге мишку заинтересовали шлепанцы одного из мужчин, он попытался отобрать их. Водителю удалось отвоевать свою обувь. При встрече с хищником никто не пострадал, а сам мишка получил вкусняшки.

При этом охотоведы предупреждают, что приближаться к медведю было нельзя, так как он мог напасть внезапно. Кроме того, теперь мишка знает, что в этом месте кормят. Скорее всего, он будет приходить сюда регулярно, причем не всегда с дружелюбными намерениями.

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