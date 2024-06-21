В Приморье насмерть сбили краснокнижного молодого тигра

В Приморье ищут виновного в гибели молодого тигра в ДТП на трассе

Очевидцы сообщили, что на 509 км дороги «Хабаровск — Владивосток» в результате аварии погиб молодой краснокнижный тигр, виновника происшествия ищут, сообщает Telegram-канал «112» .

На месте, где погиб краснокнижный хищник, работают сотрудники полиции и охотоведы. К моменту, когда специалисты прибыли на место ДТП, тигр уже умер.

Установлено, что погиб детеныш, который по размерам был как кавказская овчарка. Взрослая особь в длину может вырастать до 2 м, а в высоту в холке — до 110 см.

Судя по всему, виновный в аварии скрылся. По словам очевидцев, его ищут.

Ранее в районе Териберки Мурманской области спасли краснокнижного горбатого кита. Он запутался в рыболовных сетях.