Медики вылетели из авто: страшное видео столкновения скорой и грузовика

Грузовик на полном ходу врезался в карету скорой помощи во Владимире. Страшные кадры ДТП публикует «112» .

Авария произошла утром в понедельник на перекрестке проспекта Строителей и улицы Горького. Судя по видео, скорая ехала с включенным проблесковым маячком.

Она только выехала на перекресток, как в нее внезапно врезался грузовик. От удара скорую развернуло и унесло к тротуару. Она врезалась в бордюр. Во время столкновения медики буквально вылетели из автомобиля.

Также ударом задело легковушку, которая стояла на перекрестке и намеревалась повернуть. У нее отлетел бампер.

После ДТП три человека оказались в больнице.

Ранее иномарка врезалась в остановку и в магазин в Иркутской области. В результате аварии машина опрокинулась, но водитель, как рассказали очевидцы, это была женщина, с места ДТП скрылась.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.