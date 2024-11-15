«Мечтаю приносить пользу стране»: певец Шарлот* попросил прощения в суде

После заседания Самарского областного суда певец Эдуард Шарлот* продемонстрировал записку, в которой попросил прощения. Рассмотрение уголовного дела отложено до 22 ноября, сообщает ТАСС .

«Примите искренние извинения. Я осознал свои ошибки и мечтаю приносить пользу своей стране. С любовью, Эдуард», — говорится в записке музыканта.

При этом около своего имени исполнитель нарисовал российский триколор.

Шарлот проходит обвиняемым по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти), ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа). Музыканту грозит до 6 лет лишения свободы.

В ходе судебного заседания в качестве свидетеля был допрошен Виталий Шарлот, который является родным братом подсудимого. По его словам, Эдуард* не боялся возвращаться в страну, хотя знал, что это опасно.

Ранее артист на видео разрывал георгиевскую ленту, сжигал свой российский паспорт, приводил в негодность собственный военный билет и религиозные фото. Следствие считает, что Шарлот* публиковал кадры, направленные на осквернение символов воинской славы и выражающие неуважение к памятным датам России.

*Признан террористом и экстремистом по решению Росфинмониторинга.