Сжегший паспорт певец Шарлот* со смехом зашел в суд

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Обвиняемого по четырем статьям УК певца Шарлота* доставили в Самарский облсуд

Певца Эдуарда Шарлота* доставили в Самарский областной суд. Артист, обвиняемый по четырем статьям Уголовного кодекса РФ, подходил к залу суда с нескрываемой улыбкой, сообщает корреспондент РИА Новости .

На вопросы журналистов Шарлот* отвечать не стал.

Певца обвиняют по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти), части 1 статьи 148 УК РФ (нарушении права на свободу совести и вероисповеданий) и части 1 статьи 325 УК РФ (уничтожении официального документа). Шарлоту* грозит до 6 лет исправительной колонии.

Ранее артист на видео разрывал георгиевскую ленту, сжигал свой российский паспорт, приводил в негодность собственный военный билет и религиозные фото. Также следствие считает, что Шарлот* публиковал кадры, направленные на осквернение символов воинской славы и выражающие неуважение к памятным датам России.

*Признан террористом и экстремистом по решению Росфинмониторинга