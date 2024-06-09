МЧС РФ спасло 7 человек из-под завалов обрушенного дома в Луганске

Сотрудники МЧС России закончили спасательные работы из-под завалов дома, который обрушился после ракетной атаки со стороны ВСУ, 7 человек удалось вытащить живыми, сообщили в пресс-службе главного управления чрезвычайного ведомства .

На месте обрушенного дома из-за попадания в него ракеты ВСУ американского производства работали 68 человек. Для аварийно-спасательной операции специалисты привлекали 10 единиц техники.

Момент разборов обломков попал на видео. На одном из кадров видно, как спасатели обнаружили человека и аккуратно убирали с его тела куски стен и обломки мебели.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданским объектам Луганска в пятницу, 7 июня. В результате удара в одном из домов рухнул подъезд с пятого по первый этаж. Три человека погибли.