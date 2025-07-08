Граждане РФ смогут запрещать ежемесячное списание за онлайн-подписки

Онлайн-сервисы в РФ не смогут в автоматическом режиме списывать оплату с банковских карт пользователей за онлайн-подписки в том случае, если пользователь удалил данные банковской карты из личного кабинета сервиса, пишут « Известия »

Согласно законопроекту, пользователь любого сервиса сможет установить запрет на использование реквизитов его банковской карты, если он удалил ее из личного кабинета.

«Данные изменения устанавливают четкий правовой механизм защиты от несанкционированных списаний, и тем самым потребитель будет защищен от таких списаний более прозрачно и достаточно сильно», — говорится в статье.

Ранее правозащитник Владимир Комсолев рассказал о распространенных схемах обмана и способах защиты от них. Самозанятые в стране чаще становятся жертвами злоумышленников, которые используют их юридическую неосведомленность и отсутствие поддержки специалистов.