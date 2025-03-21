МЧС РФ: пожар на складе в Республике Марий Эл локализован на 10 тысячах кв м
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Пожар на складе в Приволжском в Республике Марий Эл локализовали на площади 10 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Тушить возгорание непросто. Причина в сильной пожарной нагрузке.
Возгорание произошло в населенном пункте Приволжский в Республике Марий Эл. Сначала огонь охватил две тыс. квадратных метров, но разросся.
Для тушения пожара направили 54 работника МЧС. Задействовали 16 единиц техники.