МЧС назвало причину задымления в Некрасовке

В московской Некрасовке произошел кратковременный выброс пыли из системы очистки, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС России. Изначально некоторые СМИ утверждали, что там мог случиться взрыв.

Инцидент произошел в время технического запуска шредерной установки. Ситуация не повлияла на работу оборудования, подчеркнули в ведомстве.

В результате выброса пыли никто не пострадал.

«В настоящее время установка функционирует в штатном режиме», — добавили в МЧС.

SHOT сообщал, что задымление произошло на базе приема металла «Вторчермет» в подмосковных Люберцах. На месте работали экстренные службы.

Позже «МК: срочные новости» заявило, что задымление случилось не в Люберцах, а в московском районе Некрасовка. По его данным, это произошло на заводе по утилизации техники.