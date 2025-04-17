Стали известны подробности задымления на заводе в Столичном регионе

«МК»: задымление произошло на заводе в Некрасовке, а не в Люберцах

Задымление на предприятии произошло не в подмосковных Люберцах, а в московской Некрасовке, утверждает «МК: срочные новости» . По его данным, там случился инцидент на заводе по утилизации техники.

На предприятии «что-то рвануло при запуске оборудования», утверждается в статье. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.

Изначально SHOT сообщал, что в Люберцах произошел взрыв на базе приема металла «Вторчермет». На опубликованных кадрах было заметно, как в небо вздымается густой дым.

На место инцидента вызывали экстренные службы. Прочие обстоятельства произошедшего выясняются.