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Сооснователь Oracle Эллисон стал вторым самым богатым человеком в мире

Сооснователь американской компании Oracle Ларри Эллисон впервые в истории занял второе место в рейтинге самых богатых людей в мире. Его состояние оценили в 251,2 млрд долларов, сообщает РБК со ссылкой на данные индекса миллиардеров Bloomberg.

За сутки его состояние увеличилось на 4,71 млрд долларов благодаря росту акций Oracle. С начала 2025 года Эллисон стал богаче на 59 млрд долларов.

На третьем месте в списке самых богатых людей в мире оказался основатель компании Meta* Марк Цукерберг (251 млрд долларов). Возглавил рейтинг в очередной раз американский предприниматель, основатель компании Tesla Илон Маск (358 млрд долларов).

Ранее ведущий церемонии открытия фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», диктор Владимир Березин назвал имя самого богатого артиста России. Им оказался певец Юрий Антонов.

* Деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России.