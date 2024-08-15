МЧС: еще 720 жителей Курской области отправили в безопасные районы за сутки

МЧС России помогает эвакуировать жителей Курской области. Так, за сутки в безопасные районы было отправлено более 720 граждан, сообщает пресс-служба ведомства .

Развернуто 177 пунктов временного размещения (ПВР) в 14 регионах. Они уже приняли около 9,5 тыс. человек, среди которых более 2,5 тыс. — дети. В готовности находятся еще свыше 470 ПВР, в которых могут разместиться более 36 тыс. граждан.

Сотрудники МЧС России круглосуточно обеспечивают безопасность жителей Курской области. Так, за сутки пиротехники ведомства очистили почти 3 га от взрывоопасных предметов, а также обезвредили около 50 суббоеприпасов.

Кроме того, 9 колонн доставили более 360 тонн гуманитарной помощи в Курскую область за прошедшие сутки. Всего прибыло свыше 1,3 тыс. тонн груза.

Ранее оперштабом Курской области было принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Процесс выезда мирных жителей координировали силовые структуры.