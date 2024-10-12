МЧС: два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Нефтеюганске

Два человека погибли из-за пожара в многоквартирном жилом доме в городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в Telegram-канале пресс-служба МЧС РФ.

В ночь на 12 октября в Нефтеюганске загорелась квартира на втором этаже и кровля на 720 квадратах. Самостоятельно из здания смогли выбраться 60 жильцов, в том числе десять детей.

В результате пожара погибли мужчина и женщина.

Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения. В ликвидации пожара участвуют 25 специалистов и восемь единиц техники. Отмечается, что открытое горение уже ликвидировано.

Ранее семь студентов пострадали во время пожара в техникуме в Сыктывкаре. Возгорание возникло из-за скачка напряжения.