Семь студентов пострадали во время пожара в техникуме в Сыктывкаре

В Республике Коми в городе Сыктывкар экстренно эвакуировали студентов из Кооперативного техникума, где загорелся электрощиток. По предварительным данным, пострадали семь человек, сообщает SHOT .

В Сети появилось видео пожара в техникуме. На кадрах видны как внутренние помещения, так и фасад здания, охваченные огнем. Съемку вели студенты во время эвакуации, затем из соседнего здания.

Предварительно установлено, что пострадали семь человек. Все они находились в раздевалке, когда произошел пожар. Студенты надышались продуктами горения.

По оперативной информации, пожар возник из-за скачка напряжения. Оперативные службы уже работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.