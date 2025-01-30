Матери подмосковного бойца СВО разбили окна, а ее подруге порезали колеса

В подмосковном Королеве неизвестные испортили имущество матери российского военного, участвующего в спецоперации на Украине. Женщине разбили стекла в квартире, а знакомой порезали шины на автомобиле, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Происшествие случилось вечером 27 января. Примерно в 21:00 в квартире матери военного разбили окно, причем в тот же вечер кто-то повредил машину ее подруги.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества). Ситуацию контролирует прокуратура Королева.

Ранее в Люберцах бойца СВО в военной форме с наградами не пустили в караоке-бар. После этого заведение извинилось за случившееся.