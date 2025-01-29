Люберецкий караоке-бар, прогнавший бойца СВО, принес ему извинения

Боец СВО, которого не пустили в заведение в Люберцах, получил извинения

Представитель караоке-бара в Люберцах принес извинения бойцу СВО Владиславу Берлякову за то, что ранее ему было отказано во входе в заведение в военной форме и с государственными наградами, сообщает NEWS.ru .

Сам Владислав отметил, что в караоке-баре выразили поддержку СВО и уважение к ее участникам, однако не смогли объяснить причины случившегося инцидента.

«Звонит мне уже представитель, говорит, хотел бы в первую очередь извиниться за недоразумение. Мы, говорит, на самом деле не такие, мы тоже помогаем СВО. И мы чтим и уважаем участников. Что-то произошло, говорит, непонятное», — пояснил боец.

Кроме того, он упомянул, что представитель предложил встретиться и «подружиться». Владислав согласился на встречу и отправился в караоке-бар.

Ранее бойца СВО, одетого в форму и носившего госнаграды, прогнали на входе в заведение в Люберцах.