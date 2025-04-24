Мать убитой в Подольске девушки: хочу, чтобы стрелок был наказан

Мать убитой в Подольске 36-летней девушки высказалась о трагедии. Она заявила, что не собирается мстить, но хочет, чтобы убийца был наказан по закону, сообщает SHOT .

«Даже если они стояли и выпивали, за это не убивают же. Почему я не вышла, когда здесь носились на мотоциклах, когда молодежь орала здесь? Почему мы не выходили, не стреляли? За что убивать людей?», — высказалась убитая горем женщина.

В августе погибшая Екатерина собиралась с братом отправиться в Сочи, чтобы отметить день рождения. Она жила в частном доме, отдельно от родителей и работала фасовщицей на складе.

С матерью у девушки были хорошие отношения. В ночь кода Екатерину застрелили, она как раз шла навестить мать. С Василием Петровым, который вышел на улицу с ружьем, женщина не знакома. Она отметила, что пуля попала дочери в область сердца.

Подмосковный главк МВД России опубликовал кадры конфликта на детской площадке в Подольске. Все началось с того, что вооруженный мужчина хотел утихомирить компанию, шумевшую на детской площадке.

Потасовка со смертельным исходом произошла ночью 24 апреля в микрорайоне Климовск. Недовольный жилец сделал замечание отдыхающим и выстрелил в воздух, после чего началась драка. В пылу потасовки прогремел еще один выстрел, который ранил Екатерину. Она скончалась до приезда скорой.

Подозреваемый стрелок также попал в больницу. По предварительным данным, у него поломаны ребра. У Петровых благополучная семья, супруга работает в детском саду. Они воспитывают двоих детей.