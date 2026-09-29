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Мать Сергея Соседова назвала место и время прощания

Мать музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна сообщила, что прощание пройдет завтра в 11:00 на Троекуровском кладбище, передает aif.ru .

Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». В гостинице он упал с лестницы, получил травму головы и потерял сознание.

Врачи не смогли спасти критика. Он скончался 23 сентября 2026 года в возрасте 58 лет. Причиной смерти стали перелом основания черепа и кровоизлияние. Полиция признала произошедшее несчастным случаем.

Накануне тело Соседова доставили из Якутии в Москву. Его мать рассказала о предстоящем прощании.

«Прощание пройдет на Троекуровском, завтра в 11:00. Туда смогут прийти и проститься все желающие», — пояснила Антонина Петровна.

После прощания тело перевезут на Перепечинское кладбище.

«Это Перепечинское кладбище. Да, он рядом с отцом будет похоронен», — подтвердила Антонина Петровна.

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