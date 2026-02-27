Мать накормила детей таблетками в Липецке и приняла их сама
Женщина в Липецке дала детям восьми и пяти лет седативные, противосудорожные таблетки и приняла их сама. Об этом сообщает «112».
Затем мать рассказала о содеянном соседке. Та позвонила в скорую помощь.
Детей с матерью госпитализировали, их жизнь удалось спасти.
Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
Ранее в подмосковном Волоколамске женщина оставила троих детей одних дома и покинула его. Через некоторое время там случился пожар, в котором погиб двухлетний.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.