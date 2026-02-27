сегодня в 17:32

Мать накормила детей таблетками в Липецке и приняла их сама

Женщина в Липецке дала детям восьми и пяти лет седативные, противосудорожные таблетки и приняла их сама. Об этом сообщает « 112 ».

Затем мать рассказала о содеянном соседке. Та позвонила в скорую помощь.

Детей с матерью госпитализировали, их жизнь удалось спасти.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Ранее в подмосковном Волоколамске женщина оставила троих детей одних дома и покинула его. Через некоторое время там случился пожар, в котором погиб двухлетний.

