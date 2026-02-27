Мать оставила детей одних: малыш сгорел в пожаре в Волоколамске

сегодня в 17:17

Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Волоколамске, пока матери не было дома

В Волоколамске мать оставила троих детей одних дома, а сама ушла. Вскоре там начался пожар, в котором погиб двухлетний малыш, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В семье воспитывалось трое детей: 11-ти, 4-х и 2-х лет. 26 февраля 28-летняя мать оставила их одних дома и на непродолжительное время ушла.

В какой-то момент в доме начался пожар. Предварительно, возгорание произошло вследствие неосторожного обращения детей с огнем. В результате огонь забрал жизнь двухлетнего мальчика. Остальным удалось спастись.

В отношении матери погибшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили проведение пожарно-технической, судебно-медицинских экспертиз. Суд избрал женщине меру пресечения в виде подписки о невыезде.

