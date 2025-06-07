сегодня в 13:09

Мать мальчика заявила, что его изнасиловали в лагере в Ленинградской области

Жительница Санкт-Петербурга заявила в полицию, что ее девятилетнего сына изнасиловали в детском лагере во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает «Бриф 24» .

Она рассказала, что неизвестный, представившийся ребенку Русланом, совершил над мальчиком насильственные действия сексуального характера. Это происходило с 21 по 31 марта.

Как добавил источник издания в правоохранительных органах, детский лагерь находится в поселке Лемболово.

Ранее полиция Петербурга задержала мигранта-педофила, изнасиловавшего 15-летнюю девочку. Преступник — уроженец одной из стран Центральной Азии — был найден в строительном вагончике в коттеджном поселке «Охтинский парк».