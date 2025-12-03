Мать и дочь могли сами подложить иглу в батончик Mars ради подарков

Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента со швейной иглой, которую школьница из Калуги нашла в батончике Mars. Они считают, что мать и девочка могли сами поместить ее в шоколадку, чтобы получить подарки на Новый год, сообщает Mash .

Правоохранители допросили покупательницу сладости. Также они поговорили со школьницей, обнаружившей иглу. Сама шоколадка и вещдоки были изъяты.

Полиция предполагает, что девочка с матерью могли сами поместить иглу в батончик. В компании-производителе утверждают, что игла не могла попасть в шоколадку не производстве. На шоколадной фабрике установлены металлодетекторы и видеокамеры. Сейчас в компании проходит внутреннее расследование.

Мать школьницы выдвинула собственную версию происшествия. Она считает, что иглу могли засунуть в шоколадку диверсанты, орудовавшие в супермаркете. Она отметила, что «ей было бы приятно получить подарки и моральную компенсацию на Новый год». При этом в компании «Марс» это считают взяткой.

Ранее сообщалось, что десятилетняя школьница из Калуги чуть не съела иглу в батончике Mars. Десертом ее угостили в честь дня рождения одноклассницы.

