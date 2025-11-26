Калужская школьница чудом нашла огромную иголку в шоколадке Mars
Фото - © Telegram-канал Mash
Десятилетняя школьница из Калуги чуть не съела иглу в батончике Mars. Она нашла ее, потому что решила разломить шоколад, а не сразу откусить, сообщает Mash.
Коробку с шоколадками в местном супермаркете купила мама одной из школьниц, у которой было день рождения. Всем детям раздали по батончику в школе.
Одна из девочек разломила шоколадку и нашла в ней большую швейную иглу. В этой ситуации теперь разбираются Роспотребнадзор и полиция.
Также покупатели из Москвы обнаружили небольшую нитку в батончике «Баунти».
В российском подразделении компании Mars рассказали ТАСС, что исключено попадание металлических предметов в продукцию. На фабрике все изделия проходят через металлодетекторы.
