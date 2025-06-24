Массовые домогательства к девушкам в Москве оказались флешмобом от «гуру секса»

Мужчины массово приставали к девушкам в центре Москвы из-за задания, которое им дал скандальный блогер, называющий себя «гуру секса и соблазнения», утверждает «Осторожно, Москва» . Ранее сразу несколько москвичек пожаловались, что их домогались неизвестные — они трогали дам за интимные места и пытались познакомиться.

По информации издания, массовые приставания к девушкам на московских улицах являются частью тренинга по пикапу. Мужчины выполняли поручения блогера, называющего уличные домогательства «телесным тренингом», который поможет извращенцам «снять всех женщин».

Коуч призывает своих «учеников» приставать к незнакомкам и трогать их за интимные места против их воли, чтобы «познакомиться». В качестве «упражнения» участникам курса дается задание: подойти к 30 незнакомым женщинам и потрогать их.

«Делаешь 30 подходов к девочкам за 30 минут ко всем незнакомым. Тебя вштыривает так, ты энергию получаешь на халяву. Каждой из них можно что-нибудь сказать, комплимент или „Привет, ты мне понравилась, пойдем займемся сексом в туалете“», — говорит «наставник» своим «воспитанникам» в Telegram-канале.

По словам пострадавших, подобные пикап-коучи создают тематические чаты в Telegram, где мужчины «обмениваются опытом подобного знакомства с девушками и делятся видео с их реакциями».

Некоторые из москвичек, которых домогались неизвестные мужчины в центре Москвы, уже пожаловались в полицию.