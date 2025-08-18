сегодня в 21:36

Массовое отравление спортсменов произошло в гостинице в Чебоксарах

Массовое отравление спортсменов произошло в Чебоксарах. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет, сообщает 112 .

Спортсмены приехали в столицу Чувашской Республики, чтобы принять участие во Всероссийских соревнованиях ГТО.

Всего в медучреждение обратились 10 несовершеннолетних и 3 взрослых участников. Все пострадавшие питались в гостинице. По предварительной информации, спортсмены почувствовали себя плохо после завтрака.

Прокуратура и СК проводят проверку по факту массового отравления. Санитарные врачи изучают продукты и кухонное оборудование гостиницы.

