SHOT ПРОВЕРКА: в турецком 5-звездочном отеле массово отравились русские туристы

По информации SHOT ПРОВЕРКИ , множество российских туристов выражают недовольство условиями в одном из пятизвездочных отелей, расположенном в Аланье, Турции. Предположительно, они могли там отравиться.

По предварительным данным, первые заболевшие были зафиксированы еще в июле. Отдыхающие жалуются на симптомы, схожие с пищевым отравлением: повышенная температура, тошнота и рвота. Причиной, по мнению постояльцев, могло стать некачественное питание. Они утверждают, что в отеле наблюдается антисанитария: в местах, где раздают еду, полно мух, а персонал предлагает гостям грязную посуду. Также имеются претензии к состоянию номеров.

Одна из туристок рассказала, что за недельное пребывание в отеле вместе с супругом они заплатили 140 тысяч рублей. По ее словам, признаки заболевания проявились в первый же день отпуска. В настоящее время семья находится дома, однако проблемы с желудком все еще сохраняются. Туристы подчеркнули, что не пользовались бассейном, и остались недовольны качеством предлагаемой пищи.

В связи с произошедшим, туристы, которые приобрели путевки в данный отель, отказываются от поездок и возвращают их обратно туроператорам.

Власти турецкого муниципалитета отметили, что сообщения о массовом пищевом отравлении русских туристов в одном из отелей в Аланье будут расследованы — жалоб не было.