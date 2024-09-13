Массовое отравление произошло в парк-отеле «Солнечный» в Подмосковье

В конце августа — начале сентября несколько десятков человек отравились в подмосковном четырехзвездочном парк-отеле «Солнечный», сообщает SHOT .

Две пострадавшие девушки рассказали, что заехали в популярный парк-отель, куда не так просто попасть из-за очереди на бронирование, на три дня и две ночи в конце августа. Отдых обошелся им в 44 тыс. рублей.

Девушки успели искупаться в бассейне, поужинать, а затем почувствовали себя плохо: у них поднялась температура под 40 градусов и появилась сильная интоксикация. Это произошло спустя 10 часов после заезда.

По словам девушек, в отеле не было медпункта. Администраторы выдали им градусник и парацетамол. Одну пострадавшую госпитализировали в больницу, ее выписали только накануне.

Отмечается, что в конце августа — начале сентября несколько десятков человек пожаловались на то, что они отравились в отеле. По словам пострадавших, в тот период машины скорой помощи регулярно приезжали в «Солнечный».

Парк-отель работает по системе «все включено», куда входят трехразовое питание по системе шведский стол, безлимитный алкоголь, спа с бассейном и игровая зона. Отдыхающие предполагают, что массовое отравление связано с некачественной едой шведского стола или дешевым алкоголем, который разливают из бочек.

Ранее уголовное дело возбудили по факту отравления более 230 человек в Кабардино-Балкарии. В городе Баксан зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции.