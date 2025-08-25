Массовое отравление парами хлора произошло в термальном корпусе в Кирове

В кировском термально-оздоровительном комплексе «Море Парк» зафиксировано массовое отравление парами хлора. Пострадали минимум пять человек, в том числе дети, сообщает SHOT .

В комплексе есть бассейны, сауны, бани и парные. В понедельник несколько людей, отдыхающих там, почувствовали себя плохо. Они пожаловались на проблемы с дыханием, боль в глазах и сильную тошноту.

В больницу с симптомами отравления обратились минимум пять человек. Среди них — двое детей 11 лет. В результате происшествия комплекс временно закрыли.

Ранее на базе отдыха в Дербентском районе Дагестана произошло массовое отравление. Пострадали 28 человек, большинство из них — дети.