сегодня в 18:41

Массовое отравление младшеклассников произошло в гимназии на Урале

Несколько десятков учеников младших классов гимназии № 116 в Екатеринбурге обратились за помощью медиков с жалобами на отравление, сообщает URA.RU .

Среди пострадавших — ученики первого и второго классов. У всех у них жалобы на рвоту и плохое самочувствие.

Всего с 18 апреля медпомощь понадобилась более 20 детям. Точное количество заболевших еще уточняется.

Этим делом заинтересовалась прокуратура. Ведомство проверяет документацию по закупке продуктов, а местный Роспотребнадзор — столовую школы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.