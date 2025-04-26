Массовое ДТП с 4 автомобилями произошло на МКАД
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Массовое дорожно-транспортное происшествие с четырьмя машинами произошло на внутренней стороне 93 км МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Авария произошла перед съездом №94. На месте находятся работники городских служб.
Обстоятельства ДТП выясняют. Движение затруднено на 3,5 километра.
Ранее человек попал в реанимацию после массового ДТП с 16 машинами под Гатчиной в Ленинградской области.