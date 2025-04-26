Массовое ДТП с 4 автомобилями произошло на МКАД

Происшествия
Скрипачев Антон / Фотобанк Лори

Фото - © Скрипачев Антон / Фотобанк Лори

Массовое дорожно-транспортное происшествие с четырьмя машинами произошло на внутренней стороне 93 км МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла перед съездом №94. На месте находятся работники городских служб.

Обстоятельства ДТП выясняют. Движение затруднено на 3,5 километра.

Ранее человек попал в реанимацию после массового ДТП с 16 машинами под Гатчиной в Ленинградской области.