Массовое ДТП произошло на Волгоградском проспекте
Несколько автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте в районе пересечения с Люблинской улицей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Оперативные службы разбираются в причинах ДТП. Информация о пострадавших уточняется.
Из-за аварии заняты правый и левый ряды в сторону области. Возникла пробка длиной 1,5 км.
Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее два человека погибли, еще два пострадали в результате жесткого ДТП в Иркутской области. Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
