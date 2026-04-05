Массовое ДТП произошло на Волгоградском проспекте

Несколько автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте в районе пересечения с Люблинской улицей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Оперативные службы разбираются в причинах ДТП. Информация о пострадавших уточняется.

Из-за аварии заняты правый и левый ряды в сторону области. Возникла пробка длиной 1,5 км.

Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее два человека погибли, еще два пострадали в результате жесткого ДТП в Иркутской области. Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

