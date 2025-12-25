Массовое ДТП произошло на внутренней стороне МКАД

Массовое ДТП случилось на внутренней стороне 94 километра МКАД рядом со съездом № 94. Друг в друга врезалось несколько машин, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП находятся работники городских служб. Причины столкновения выясняют.

Количество пострадавших пока неизвестно. Движение в месте аварии затруднено.

Ранее автомобиль перевернулся после ДТП на внутренней стороне СВХ рядом с Щелковским шоссе в Москве. Движение в зоне аварии было затруднено.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.