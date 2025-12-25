сегодня в 08:17

Машина перевернулась после ДТП на СВХ в Москве

На внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) рядом с Щелковским шоссе случилось ДТП. Одна из машин опрокинулась, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб мегаполиса. Обстоятельства ДТП выясняют.

Количество пострадавших пока неизвестно. Движение в зоне аварии затруднено, водителям рекомендуют его объезжать.

Ранее автомобиль уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае Николая Хлызова попал в ДТП. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

