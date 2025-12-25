Машина перевернулась после ДТП на СВХ в Москве
На внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) рядом с Щелковским шоссе случилось ДТП. Одна из машин опрокинулась, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб мегаполиса. Обстоятельства ДТП выясняют.
Количество пострадавших пока неизвестно. Движение в зоне аварии затруднено, водителям рекомендуют его объезжать.
Ранее автомобиль уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае Николая Хлызова попал в ДТП. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.
