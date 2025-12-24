сегодня в 11:28

Забайкальский омбудсмен попал в ДТП и находится в тяжелом состоянии

Автомобиль уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае Николая Хлызова попала в дорожную аварию, сообщает «Чита.Ру» .

По информации источника, Хлызов доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а водитель скончался в карете скорой помощи.

В аппарате омбудсмена подтвердили информацию о ДТП, но обошлись без подробностей.

«Точной информации у нас нет. Николай Николаевич поехал в командировку в Карымский район, где произошло ДТП, пока неизвестно», — сказали в аппарате.

Второй источник также уточнил, что Хлызов находится в тяжелом состоянии, в настоящий момент его обследуют врачи. Местные Минздрав и управление ГАИ пока не комментировали происшествие.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.