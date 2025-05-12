Массовое ДТП произошло на улице Подольских Курсантов в Москве

В Москве несколько автомобилей столкнулись на улице Подольских Курсантов, в районе д. 9Бс1, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Обстоятельства аварии уточняются. Оперативные службы города работают на месте ДТП.

Из-за столкновения авто движение в направлении Липецкой улицы перекрыто, а в направлении ул. Дорожная ехать можно только по одной полосе из двух.

Автолюбителям посоветовали выбирать пути объезда.

Вечером 11 мая на Филимонковском шоссе произошло ДТП. Из-за этого на время перекрывали оба ряда в сторону области.