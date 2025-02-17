сегодня в 08:12

Массовое ДТП произошло на Рязанском проспекте в Москве

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на Рязанском проспекте в Москве рядом с домом 39с1. Друг в друга врезалось несколько машин, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте столкновения работают сотрудники служб Москвы. Выясняются обстоятельства, при которых произошло ДТП. Данных о количестве пострадавших пока нет.

Движение в районе столкновения было затруднено на расстоянии полутора километров. Однако в 08:04 его восстановили.

Ранее в Башкортостане произошло массовое ДТП с 14 машинами. В столкновении пострадали ребенок и двое взрослых.