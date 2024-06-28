Массовое ДТП произошло на Можайском шоссе на западе столицы
В пятницу вечером на Можайском шоссе в районе д. 54 столкнулись пять автомобилей, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются. В настоящее время количество пострадавших неизвестно.
Движение в районе ДТП затруднено на 2 км. Водителям предложили выбрать пути объезда.
Ранее две машины попали в аварию на Ленинградском шоссе. Движение на этом участке было затруднено, но его восстановили.