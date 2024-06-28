сегодня в 22:05

Массовое ДТП произошло на Можайском шоссе на западе столицы

В пятницу вечером на Можайском шоссе в районе д. 54 столкнулись пять автомобилей, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются. В настоящее время количество пострадавших неизвестно.

Движение в районе ДТП затруднено на 2 км. Водителям предложили выбрать пути объезда.

Ранее две машины попали в аварию на Ленинградском шоссе. Движение на этом участке было затруднено, но его восстановили.