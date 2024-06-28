Дептранс Москвы: две машины попали в аварию на Ленинградском шоссе
На Ленинградском шоссе в Москве произошла авария с участием двух машин. Из-за дорожно-транспортного происшествия движение в сторону центра по шоссе было затруднено, сообщает «Бриф24» со ссылкой на столичный Дептранс.
Автоавария произошла утром пятницы. В районе дома №25 по Ленинградскому шоссе столкнулись два транспортных средства. На месте происшествия работали городские оперслужбы.
На данный момент движение по Ленинградскому шоссе после аварии восстановили.
Детали и обстоятельства ДТП выясняются. Официальной информации о пострадавших в результате аварии пока не сообщалось.