Дептранс Москвы: две машины попали в аварию на Ленинградском шоссе Происшествия сегодня в 11:21

На Ленинградском шоссе в Москве произошла авария с участием двух машин. Из-за дорожно-транспортного происшествия движение в сторону центра по шоссе было затруднено, сообщает «Бриф24» со ссылкой на столичный Дептранс.