Массовое ДТП произошло на юго-востоке Подмосковья

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Вечером 1 июня в районе Богородского городского округа Подмосковья произошло массовое ДТП с участием грузовика и четырех легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла на 61-м километре трассы М-12.

По предварительной информации, произошло попутное столкновение грузового и четырех легковых автомобилей.

В результате аварии водитель Nissan 1952 года рождения погиб на месте, а его пассажир 1954 года рождения пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сразу несколько машин попали в аварию на улице Онежская в районе дома № 9/4 в Москве. Из-за массового ДТП на дороге образовался затор.